ロシアのプーチン大統領は２５日、国外で逮捕や訴追された自国民の保護を名目に、大統領が露軍を派遣することを可能にする法改正案に署名し、法案が成立した。ロシアが管轄権を認めていない国際司法機関による訴追も対象で、プーチン氏に逮捕状を出している国際刑事裁判所（ＩＣＣ）への威嚇が狙いとみられる。露大統領府は、外国の裁判所のほか、ロシアが参加する条約や国連安全保障理事会決議に基づかない国際司法機関の決定