巨人は２６日、長女（１８）への暴行容疑で２５日に現行犯逮捕され、２６日未明に釈放された阿部慎之助監督（４７）の辞任を発表した。この日午前に山口寿一オーナー（６９）と面会して辞任を申し入れ、受理された。午前０時１９分の釈放から、１１時間２３分後の辞任発表となった。異例ともいえる早期の幕引き。厳しい姿勢で巨人の山口オーナーは決断を下した。長女の手紙を読んだ上で、「監督の暴力というのは非常に重い出