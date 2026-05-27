今年、『機動戦士ガンダムZZ』の主題歌「アニメじゃない─夢を忘れた古い地球人よ─」でのソロ・デビューから40周年を迎える新井正人。ダイアリー「青春メモリー」でデビュー後、サウンドグループパルのパルに加入し、日本テレビ系ドラマ『ちょっとマイウェイ』の主題歌「夜明けのマイウェイ」がヒット。パル解散後に発表したソロ・アルバム3作は、現在、シティポップブームで再評価を受けている。さらに作曲家としての活動のほか