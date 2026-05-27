あなたはどんな意味かわかりますか？「情けは人の為ならず」、どんな意味かわかりますか？「情けをかけることは、その人のためにはならない（ので、するべきではない）」という意味だと勘違いされがちですが、これは誤用です。気になる正解は…気になる正解は…「人に親切にすると巡り巡って自分に恩恵が返ってくるので、自分のためにもなる（誰にでも親切にせよ）」という意味です。例文としては、「情けは人の為ならずの精神で、