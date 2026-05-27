時制の「例外」、「不規則」な複数形…理不尽な英語のルールを歴史でひもとく── 英語にまつわる24の疑問を、日本における英語史研究の第一人者・堀田隆一先生が、初学者にもわかりやすいようやさしく、かつ本質を外さぬよう深く解説する『英語史で解く英文法の謎なぜ「３単現のs」をつけるのか』が2026年6月10日に発売となります。 今回は本書より、「はじめに」を特別公開します。 書影 皆さんが最初に英語を