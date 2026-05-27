現地発！ スペイン人記者「久保建英コラム」久保建英の2025-26シーズンが終了した。スペイン紙『ムンド・デポルティボ』でレアル・ソシエダの番記者を務めるウナイ・バルベルデ・リコン氏に、久保の怪我からの復帰後のコンディションおよびワールドカップへの期待、来季の去就について言及してもらった。５月14日の第36節ジローナ戦が今季最後の出場となった久保建英photo by Mutsu Kawamori／MUTSUFOTOGRAFIA【日本代表で活躍