梅干しを料理に使うと、さわやか＆新鮮な味わいに……！ 『きょうの料理』6月号のテキスト企画「わたしのイチオシ梅干し使い」では、講師の皆さんおすすめの梅干しレシピを教わります。 本記事では、今井真実さんの「梅クリームパスタ」と藤井恵さんの「鶏肉の梅オイスター照り焼き」をご紹介。シンプルながらひと工夫が光るレシピで、梅干し使いの幅が広がりますよ！ 『きょうの料理』6月号より ＼今井真実さんの