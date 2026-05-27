「蓮見、やめてくれ」と懇願するワケダウ90000の蓮見翔が、『ロマンス』で第70回岸田國士戯曲賞を受賞した。テレビでMCを務め、ひな壇にも座る“お茶の間の人気者”が、演劇界の最高権威とされる賞をさらった――。その直後、X（旧Twitter）に投下された一篇が、演劇関係者の枠を越えて万単位で拡散された。書いたのは、大阪の劇団・匿名劇壇を主宰する劇作家、福谷圭祐。2016年に「悪い癖」で第23回OMS戯曲賞大賞を受けた書き手だ