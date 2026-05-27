約870億円を集めた「カネはもう戻ってこないでしょうが、それはもうええんです。でも、あの女は許せない。“先生”の名前を使ってまで私たちを騙したんだから、それ相応の刑事罰を受けほほしい」多額のカネを出資した男性経営者（60代）は胸中をそう吐露した。警視庁生活安全課は5月14日、無登録の海外金融商品に出資させたとして、投資関連会社「グローバルインベストメントラボ」（以下、GIL社）の実質的経営者である大坂陽司容