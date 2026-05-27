「喉笛を掻っ切ると血が噴き出す」は本当か、「舌を噛んで自殺」はできるのか、「重要な手掛かりを握って死んでいる死体」はありえるのか――。ドラマや漫画で描かれる“死”の描写はどのくらい正しいのか。数千体の遺体と向き合った法医解剖医が、実例と医学的知見をもとに解説する。〈本記事は飯野守男著『法医学教授が教えている 死体の授業』(飛鳥新社)の内容を再編集したものです〉「喉笛を掻っ切る」と本当に血が勢いよく吹