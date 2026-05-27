さすがの肉体だ。メン・スンジが5月26日にインスタグラムを更新。【写真】まさにドデカメロンなメン・スンジバカンスを満喫する近況ショットを複数公開し、大きな注目を集めている。公開された写真には、リゾート地のプールサイドや夜の屋外でくつろぐ彼女の姿が収められている。特に目を引くのは、身体のラインが強調されたスイムウェア姿のセルカだ。ピンクを基調としたマーブル模様の水着や、深いブルーのデザインから覗く圧倒