当局が政権に「忖度」か現職総理の名を冠する仮想通貨「サナエトークン」が騒動化してから約3ヵ月が経った。金融庁が調査を続けるが、目立った動きは乏しい。政府関係者が言う。「サナエトークン設計者の松井健氏は、金融行政から見れば看過できない。『週刊現代』が報じたように、仮想通貨の違法な『事前販売』をしていた疑いがある。ただ金融庁には任意ヒアリングの権限しかないため、調査に時間がかかる。捜査権のある警察が動