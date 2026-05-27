カブスの鈴木誠也外野手が１９日（日本時間２０日）のブルワーズ戦で打った三塁内野安打が、２５日（同２６日）までに三塁失策に訂正された。これにより鈴木の打率は２割４分８厘から２割４分１厘となり、打点も１８から１７になった。ブルワーズ三塁手のレンヒーフォの失策は３から４になり、投手アシュビーの防御率は２・６１から２・３２に変わった。