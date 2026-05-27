学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「PL法」の「PL」はなんの略？「PL法」の「PL」はなんの略か知っていますか？ヒントは、ある法律を表す言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「Product Liability」を略した言葉でした！「PL法」の「PL」とは