日本企業が狙われているーー。国立情報通信研究機構（NICT）によると、日本国内のネットワークへのサイバー攻撃関連の通信は年間6000億回を超える。アメリカに次いで世界第2位の数字だ。サイバー攻撃の深刻化を受け、政府も動き出した。2025年5月には「サイバー対処能力強化法」が成立し、高市政権はサイバーセキュリティを国家安全保障の案件と位置づけた。重要インフラや政府機関のサイバー対策強化に向けたガイドライン整備も進