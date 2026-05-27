昨年出産を発表した元ＮＧＴ４８の荻野由佳（２７）のコーデショットが好評だ。２７日までにインスタグラムで「今年の夏は暗めの髪で過ごしたい」とつづった荻野。茶髪から黒髪になった姿を公開し、ドット柄キャミワンピースのコーデショットを公開した。この投稿にファンからは「暗めの髪色の方が大人っぽくて素敵」「おぎゆかちゃんスリムできれいー」「妖精やん」「めっちゃお綺麗ですよ」「夏やねぇお美しい」「暗め重