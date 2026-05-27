オリコン上半期ランキング「写真集」1位乃木坂46の川粼桜さんのファースト写真集『エチュード』が、オリコン上半期“本”ランキング BOOKランキング ジャンル別「写真集」にて1位に輝いた。乃木坂46といえばこれまでにも、白石麻衣さん、生田絵梨花さん、山下美月さんなど、男性だけでなく女性にとっても時代時代の憧れを集約させたような写真集を発表し、ヒットさせてきた。アイドルのソロ写真集とは、被写体が自分自身と向