本間ゴルフは、昨年11月に発売した「TW777」から開発スタイルやデザインを一新！今季発売する新アイアンと新ウエッジでは、素材、シャフト、製法などでさらなる挑戦をし、スコアアップに貢献するクラブが誕生した。 打感、顔、飛距離、寛容性、操作性の５拍子そろった名器 もともと、HONMAのアイアン、ウエッジは評価が高く、往年の『PP-737』や近年の『TW757 Vx』は名器といわれている。それを伊賀祐介は次のように語