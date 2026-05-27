アメリカ西部ワシントン州にある日系企業の工場で26日、化学薬品を貯蔵していたタンクが破裂し、複数の死傷者が出ています。事故があったのは、ワシントン州ロングビューにある日本製紙グループの子会社「日本ダイナウェーブ・パッケージング」の工場です。消防当局などによりますと、26日午前7時15分ごろ、紙の製造工程で使われる「ホワイトリカー」と呼ばれる化学薬品を貯蔵していたタンクが破裂したということです。この事故で