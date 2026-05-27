俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか／毎週日曜後8：00）の第20回「本物の平蜘蛛」が24日に放送され、次回予告で明かされた第21回のサブタイトル「風雲！竹田城」がSNSで大きな話題を呼んでいる。1980年代の人気バラエティー『風雲！たけし城』を連想する視聴者が続出した。【写真】次回放送で…遂に登場する”人気キャラクター”大河ドラマ第65作となる本作は、戦国時代を舞台に、豊臣秀