モロッコ・サッカー連盟は26日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表メンバー26人を発表し、DFハキミ（パリ・サンジェルマン）やFWディアス（レアル・マドリード）らが選ばれた。3大会連続7度目の出場で、1次リーグC組でブラジル、スコットランド、ハイチと対戦する。（共同）