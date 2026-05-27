【ロサンゼルス共同】米国サッカー連盟は26日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、大黒柱のFWプリシック（ACミラン）のほか、MFのマッケニー（ユベントス）やレイナ（ボルシアMG）、FWウェア（マルセイユ）らが選ばれた。2大会連続12度目の出場。1次リーグD組でパラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する。