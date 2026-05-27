自転車の盗難が増えていて警視庁は鍵をかけるよう呼びかけました。26日、東京・江戸川区で行われたイベントには警視庁葛西警察署や防犯協会が参加し、鍵のかかっていない自転車に盗難防止タグを取り付けました。4月、葛西署管内で起きた自転車盗難被害の件数が2025年の同じ時期と比べ増えているため、自転車の施錠を呼びかけています。