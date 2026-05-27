道路脇の藪へ戻ろうとしたカモシカが、柵にぶつかった直後に見せたお茶目なしぐさが注目を集めています。ある男性がThreadsに投稿した動画に、「え？今の見てた？」「振り向く間が完璧です」といった声が寄せられ、31万件を超えるインプレッションが記録されました。【動画10秒】「え？今の見てた？」の表情が、何とも言えずチャーミング投稿主は、日本酒を取り扱う事業の経営をしている、やーまんさん（@masamori.yamamoto）。や