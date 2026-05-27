「1日3食」は本当に理にかなっているのか？ 実は、この現代の当たり前が胃腸を疲弊させ、さまざまな病気リスクを引き起こす原因となっているのかもしれないという。 【画像】腸内環境の悪化がもたらす外見的な悩み 自分の身体と腸を守るために知っておくべきことは何か。 青木厚氏の書籍『「空腹」は最高の健康習慣 ホルミシスが人生を変える』より一部を抜粋・再構成し、「食べない時間」の重要性と、その驚く