サカナクションが約14年前にCDリリースしたシングル「夜の踊り子」（週間再生数854.1万回／前週比7.9％増）が、26/6/1付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年5月18日〜24日）で2週連続1位を獲得した。累積再生数を3755.2万回に伸ばした。【グラフ】サカナクションが週間総再生数TOP5入り！back numberも好調「夜の踊り子」は2012年8月29日にCDリリースされ、モード学園のCMソングともなった楽曲（オリコン