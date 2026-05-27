【犯罪被害者の福島敏廣さんは5月18日、熊本県山鹿市の城北高校で生徒ら約660人に向けて、自身の思いを語りました】 【写真を見る】事件現場を「夢を語る公園」に〝悲しみの象徴〟で終わらせない【福岡市・強盗殺人事件】異例の名称変更＜父親が語る「夢」③＞ 「胸が詰まり、言葉も出ず、ただ嗚咽するだけの場所でした。そこは私にとって、悲しみの象徴でしかありませんでした」 21年前、娘の啓子さん