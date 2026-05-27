熊本県大津町。本田技研工業熊本製作所のすぐ隣に、2025年3月に新しい施設「Honda KUMAMOTO WELCOME PARK（ホンダ熊本ウェルカムパーク）」がオープンしました。 【写真を見る】「見た目以上にきつい」地面スレスレに傾けたバイクへ試乗！ ホンダ熊本の "遊び場" が本気すぎる 「息が上がっています」 RKK熊本放送の亀山真依アナウンサーが最初に向かったのは、施設内の体験エリアです。 亀山真依アナウンサ