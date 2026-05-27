フランスで開催された「第79回カンヌ国際映画祭」で最優秀女優賞を受賞した『急に具合が悪くなる』のヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒、濱口竜介監督が来日＆帰国。都内で5月26日、凱旋記者会見が行われ、受賞の喜びを語った。岡本は、日本人として初の最優秀女優賞受賞という快挙でも大きな話題を呼んでいる。会見では、カンヌで授与されたトロフィーも日本で初披露された。【動画】岡本多緒、日本人初の最優秀女優賞カンヌ