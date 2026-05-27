秋元康総合プロデュースのアイドルグループ「WHITE SCORPION」の副キャプテン・ALLY（アリー）の初デジタル写真集『Stunning』が、きょう27日に発売する。【別カット】まるでお姫様…花ちりばめられた衣装で儚げな表情のALLYALLYは2000年4月17日生まれ、京都府出身。グループでは副キャプテンを務め、ステージ上で見せる圧倒的なビジュアルがSNSを中心に話題を呼び、200万超のインプレッションを記録。“AIを超える”とも称さ