英BPの給油所＝2025年2月、南西部トーントン（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英石油大手BPは26日、取締役会でアルバート・マニフォールド会長の解任を全会一致で決定したと発表した。会長就任から約8カ月で退くことになった。取締役会は「重要なガバナンス（企業統治）基準や監督、行動」に深刻な懸念があったとしているが、具体的な理由は明らかにしていない。イアン・タイラー氏を暫定会長に選任した。マニフォールド氏