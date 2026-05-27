34歳の美人経営者が、新たな婚活相手として登場した高身長経営者に釘付けになり、スタジオから「絶対タイプじゃん」と声が上がる場面があった。【映像】美人社長が釘付けになった高身長経営者5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければなら