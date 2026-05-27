スコアが伸び悩んでいるゴルファー必見！ 実はあなたのスコアが崩れる理由は、技術ではなく「前日の過ごし方」にあるかもしれません。 今回は名作ゴルフマンガ『ゴルフは気持ち』第7話「前夜の過し方」のエピソードから、スコアアップのためのメンタル＆コンディション調整のヒントを紐解きます。 ゴルフの出来は「前日」に決まっている？ ゴルフにおいて、試合前日の過ごし方は非常に重要です。 マンガ内