アプローチを腕と右ヒザを使って打つべき理由 足で打つイメージを持つと手首を使わなくても腕が振れるようになる アプローチスイングのエンジンは一つ半です。つまり、両腕と右ヒザを稼働させてクラブを振るのですが、「足を使って打つ」感覚が身につけば一人前といえます。 左手タイプのスイングは体重移動をほとんど使いませんから、右ヒザの動きは制限されます。しかし、右ヒザを固定させたまま腕だけ