世界中で愛され続ける「くまのプーさん」の魅力をたどる「原作デビュー100周年記念くまのプーさん展」が阪急うめだ本店9階催場で27日から開かれる。1926年に誕生した原作の世界観から、ディズニー作品として広がった現在までを、多彩な資料や映像、立体展示などで紹介する展覧会で、節目を記念した特別企画として注目を集めそうだ。会場ではまず、イギリスの作家A.A.ミルンが生み出した原作の世界を紹介。「2人の作家と『ク