今日27日(水)は、九州から近畿で断続的に雨が降り、激しく降る所もありそうです。鹿児島県では夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあるため、土砂災害に警戒が必要です。夜は東海まで雨の範囲が広がるでしょう。鹿児島県で線状降水帯発生のおそれ今日27日(水)は、前線を伴った低気圧が夜にかけて九州を通過するでしょう。九州は雨で、雷を伴って激しく降る所もありそうです。鹿児島県では、局地的に滝のような雨が降り、夕方