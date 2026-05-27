名古屋市は26日、「基本構想」の改定に向けて有識者らが意見を交わす初めての会合を開きました。「基本構想」は市政運営の方向性を示す指針で、名古屋市では1977年の制定から1度も改定されていませんでした。社会情勢や生活などが大きく変わっていることから、市は改定に向けて26日、まちづくりやダイバーシティなど様々な分野を専門とする有識者らから意見を募る会合を開きました。参加者からは「人口減少社会におい