関西ジュニア・AmBitiousの永岡蓮王と井上一太が、“レシート任せ”のアポなしロケで大苦戦。しかし、苦労の甲斐あってかSNSで“鬼バズり”中の絶品スイーツ店に辿り着くことに成功する。さらに店主は“2人に負けない”ほどのイケメンで……。 【TVer】AmBitious・永岡＆井上に“負けないイケメン”!?絶品スイーツを作る店主の素顔は……？ 今回の『行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶