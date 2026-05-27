連日ニュースで飛び交う「ナフサ不足」という言葉。しかし、その報道を耳にするたび、実際にナフサを調達している人たちはやるせない憤りを抱えているという。「『ナフサが不足している』とメディアに連呼されると、悲しくなると言っていましたね」石油化学コンサルタントの柳本浩希氏は、そんな現場の痛切な声を代弁した。高値であってもなんとか原料を買い付け、工場の装置を止めまいと必死に駆け回っている人々からすれば、その