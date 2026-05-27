現職の女性首長で全国初とみられる産休の取得を表明した京都府八幡市の川田翔子市長（３５）が２６日に記者会見し、産休の期間を産前、産後各８週間とすることや業務体制の詳細などを明らかにした。川田市長は９月１３日が出産予定日であることを踏まえ、７月２０日頃から産前、産後各８週間の休暇を取ると説明。市職員の条例施行規則と市議の規則に合わせたものとした。この期間は能勢重人副市長が職務を代理し、川田市長に週