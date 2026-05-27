ハンバーガーチェーンだけではなく、最近では和食や牛丼など様々なチェーン店が「シェイク」を販売しています。その狙いとは？ 【写真を見る】なぜ増える？チェーン店の「シェイク」“牛丼”にも“寿司”にも合う！？【THE TIME,】まるでカフェ！？「牛丼＆シェイク」「ご飯とシェイクでいつも買っている。“牛丼”がしょっぱいし、甘さ控えめなシェイクが結構合う」（10代女性）「“牛丼”食べながらシェイク」（10代