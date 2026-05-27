アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が続く中、イラン外務省は26日、アメリカ軍が前日にイラン南部を攻撃したのは停戦違反だとして非難する声明を出しました。アメリカ中央軍は25日、部隊を脅威から守るため、イラン南部のミサイル発射拠点や、機雷の敷設を試みていたイランの船舶を攻撃したと発表しました。この攻撃についてイラン外務省は26日、重大な停戦違反だと非難する声明を発表しました。また、イラン革命防衛隊も