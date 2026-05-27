二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。5月27日（水）深夜の同番組では、番組始まって以来初めて挑むことになる“算数”の企画「恋の方程式を解読せよ…モテ算」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回の企画では、例えば「｛（光＋C）×充電器×100｝×2＝モテ」は、「ライトニングケーブルとUSB Type C両方対応している充電