丸亀製麺は、2026年5月27日から29日の3日間限定で、うどん「並」サイズが無料で「大」サイズに増量できる「丸亀製麺のおせっかいどどんとサプライズ麺増量無料キャンペーン」を全国の店舗で開催します（一部店舗を除く）。テイクアウトも増量キャンペーンの対象物価高や省人化が進み、わくわく感や温もりが薄れつつある外食業界の中で、「もっと、うどんであなたを驚かせたい」を今年のテーマに掲げる丸亀製麺は、嬉しい驚きを