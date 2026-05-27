柄本佑主演映画『木挽町のあだ討ち』が、5月27日よりPrime Videoで先行レンタル・購入配信開始、J:COM STREAMで先行レンタル配信開始した。 参考：なにわ男子 長尾謙杜、『木挽町のあだ討ち』見せた美しき進化“濁らない瞳”がもたらす儚さ 本作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子による同名小説を映画化したもの。芝居小屋を舞台に、仇討ちの裏に隠された真実を描く。 ある雪の降る夜、