便秘や下痢が続くと、お腹が張ったり苦しくなったりするだけでなく、ストレスに感じてイライラしたり、食欲がなくなったりと、心身ともに悪影響を及ぼします。そうしたお腹の不調は、もしかしたら腸の病気かもしれません。今回は、お腹の不調で病院を受診する目安や、検査方法・診断基準について、「天白宮田クリニック」の宮田先生に解説していただきました。 監修医師：宮田 雅弘（天白宮田クリニック） 藤田保健衛生大