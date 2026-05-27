韓国で飲酒運転をして過去に複数回処罰を受けたにもかかわらず、再び飲酒運転をして死亡事故を起こした50代の男に対し、懲役4年が言い渡された。【注目】飲酒運転で日本人親子死傷させた韓国人男、懲役5年→不服として控訴5月26日、法曹界によると、蔚山（ウルサン）地裁・刑事9単独（ソン・インチョル裁判官）は、特定犯罪加重処罰等に関する法律違反（危険運転致死）などの容疑で裁判にかけられた50代の男の判決公判で、懲役4年