伊東純也は33歳となった今シーズン、古巣であるゲンクに復帰し、負傷で10月から約2カ月離脱するアクシデントはあったものの、背番号10を背負って、レギュラーシーズンは18試合出場4得点2アシスト、プレーオフラウンドでは10試合出場2得点3アシストという数字を残した。その伊東はこの夏、自身2度目のワールドカップへと挑む。どういった思いを持って臨むのか。ここまでのキャリアを振り返ってもらいつつ、大会への意気込みを