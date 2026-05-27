台湾メディアの自由時報は26日、「便器から半導体へ、日本の隠れた王者」との記事を掲載した。記事は、「最近、日本株が堅調に推移する中、人工知能（A）や半導体サプライチェーン関連銘柄が注目先の一つとなっており、中でも市場で注目を集めている『AIダークホース銘柄』の一つが、トイレ事業で知られる TOTOだ」と指摘。「TOTOが手掛けているのは、半導体製造装置に使われる静電チャック（ESC）と呼ばれる部品だ。これは真空状