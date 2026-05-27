横浜（現DeNA）で優勝した1998年（平10）、日本シリーズの相手は西武だった。巨人時代は83、87、90年の3度対戦していずれも敗れている。オープン戦も89年から92年まで10連敗。横浜でも移籍1年目の94年に1度勝ったきりだ。シリーズ中は本拠地でも合宿した巨人と違い、横浜は普段通り自宅から球場に通った。本拠地での1、2戦。私はともに無安打に終わったが、チームは9―4、4―0で連勝した。西武ドームに舞台を移して2―7、2―